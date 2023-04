Rapaz morre durante confronto com a polícia em Dourados

Luiz Eduardo Santos Leal morreu durante um confronto com a Polícia Civil durante a tarde de ontem,3, em Dourados. Ele estava em um estabelecimento comercial quando foi abordado pela equipe policial.

De acordo com o Dourados News, o homem é suspeito de estar envolvido em uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na quarta-feira,29, em uma quitinete no Bairro Izidro Pedrozo.

No decorrer das investigações, Luiz fugiu de um cerco da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ontem à noite, na região de Rio Brilhante. Hoje a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) recebeu uma denúncia de que o indivíduo estaria escondido no estabelecimento, localizado na saída de Dourados para Campo Grande.

Ao receber voz de prisão, ele teria reagido e acabou sendo baleado. Luiz chegou a ser socorrido para o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Atentado - Alessandro Silva, 22 anos e Fagner Augusto, 21 anos, estavam em uma quitinete, parte dos fundos do imóvel, quando dois desconhecidos chegaram e começaram a efetuar os disparos.

Fagner foi atingido por dois tiros, sendo um na cabeça e outro no abdômen. Já Alessandro foi atingido em uma das orelhas e um dos braços. Os dois sobreviveram.