Rastreamento telefônico ajuda a localizar bebê sequestrada no MS

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Ayla Emanuelly Pereira de Souza, de apenas 28 dias, foi encontrada na madrugada deste domingo (9), em Pedro Juan Caballero. Investigação acompanhou o deslocamento dos suspeitos de Campo Grande até a região de fronteira.

Um trabalho de inteligência e rastreamento de sinais telefônicos foi fundamental para localizar a bebê Ayla Emanuelly Pereira de Souza, de apenas 28 dias de vida, que havia sido sequestrada em Campo Grande (MS). A recém-nascida foi encontrada na madrugada deste domingo (9), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, durante uma ação que contou com a cooperação entre autoridades brasileiras e paraguaias.

Segundo as informações da investigação, as forças de segurança de Mato Grosso do Sul passaram a acompanhar sinais telefônicos relacionados aos suspeitos ainda em Campo Grande. O monitoramento permitiu identificar o deslocamento do grupo em direção a Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Após os investigadores confirmarem que os envolvidos haviam atravessado para o território paraguaio, os dados foram compartilhados com as autoridades do país vizinho por meio do Comando Bipartido, mecanismo utilizado para a cooperação entre as forças de segurança do Brasil e do Paraguai.

Rastreamento levou investigadores até o imóvel

A investigação avançou com o cruzamento de informações obtidas por meio do rastreamento e de outros dados telemáticos. O trabalho contou ainda com o apoio do Ministério Público do Paraguai e de equipes especializadas na obtenção e análise de informações relacionadas aos sinais telefônicos.

Com o avanço das diligências, os investigadores conseguiram identificar com precisão um endereço em Pedro Juan Caballero, onde havia indícios de que a bebê poderia estar.

Diante das informações reunidas, equipes da Divisão Regional da Direção-Geral de Investigação Criminal e da Fiscalía paraguaia cumpriram um mandado de busca no imóvel por volta de 1h15 deste domingo.

No local, os policiais encontraram Ayla Emanuelly, que foi resgatada com apenas 28 dias de vida.

Durante a operação, foram presos em flagrante dois brasileiros: Weliton Aparecido Lopes dos Santos e Suzilaine da Graça Costa.

O caso segue sob investigação das autoridades dos dois países, que trabalham de forma conjunta para esclarecer as circunstâncias do sequestro e identificar todos os envolvidos na ação criminosa.

O resgate da recém-nascida foi possível graças à integração entre os órgãos de segurança brasileiros e paraguaios e ao trabalho de inteligência que acompanhou o deslocamento dos suspeitos desde Campo Grande até a fronteira.