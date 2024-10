Receita Federal deflagra operação para combater contrabando de produtos do Paraguai

Arte/ Receita Federal

A Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou a Operação Toque de Silêncio, nesta quarta-feira (23), com objetivo de combater o contrabando e descaminho de diversos produtos oriundos do Paraguai, tais como: cigarros, perfumes, eletrônicos, relógios, roupas, equipamentos para a pesca, essência de narguile, máquina de fazer aplicação de película de celular, entre outros.



A ação é derivada da Operação Fronteira Legal, deflagrada em 23 de setembro de 2021.



As investigações constataram que um hotel em Dourados/MS funcionava, de forma estável e permanente, como HUB/depósito/entreposto para depósito das mercadorias ilegais advindas do Paraguai.



O modus operandi buscava também subtrair-se da ação policial – evitando abordagens policiais ante a proteção constitucional do domicílio – e estabelecer a troca de "equipes" com divisão de tarefas e fracionamento do percurso, além da divisão da mercadoria de forma que, em caso de apreensão, essa não fosse na totalidade.

Participam da operação 24 servidores da Receita Federal do Brasil e 6 Policiais Federais. As mercadorias apreendidas durante a ação serão levadas para o depósito da RFB em Ponta Porã.