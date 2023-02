Recém-nascido é abandonado em caixa de papelão em calçada

Criança está viva / (Foto: Ranziel Oliveira, Midiamax)

Um recém-nascido foi abandonado em uma caixa de papelão e encontrado na calçada da Rua Congonhas do Campo com a Rua Areia Branca, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (1°).

O menino foi encontrado por um morador, que pediu ajuda para um motociclista, de 19 anos.

O bebê estava vivo e ele acionou a polícia. Segundo o Jornal Midiamax, o jovem seguia para casa da avó, quando percebeu o senhor gritando.

Inicialmente, ele achou que se tratava de filhote de cachorro, mas ao chegar próximo viu o bebê. A caixa estava entreaberta, com o bebê em cima de panos.

O motociclista ainda afirmou que viu algo semelhante a um cordão umbilical. “Meu Deus! Quem faz isso? É um recém-nascido”, lamentou.

A criança está sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia militar e a Polícia Civil estão no local.