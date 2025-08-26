Recém-nascido morre após se engasgar em Campo Grande

Bebê teria se engasgado com o leite
Vizinhos tentaram ajudar, mas criança não resistiu / (Helder Carvalho, Jornal Midiamax)
Um recém-nascido morreu na manhã desta terça-feira (26), no bairro José Tavares, em Campo Grande, após sofrer um possível engasgamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bebê teria se sufocado com leite, mas as causas ainda serão apuradas.
Segundo vizinhas, os gritos desesperados da mãe pedindo socorro chamaram a atenção por volta das 9h30. Duas moradoras foram até a residência para tentar prestar ajuda, mas encontraram o bebê já com sinais de cianose (coloração roxa).
“Foi uma cena muito triste. Tentamos fazer alguma coisa, mas ele já estava roxinho. Chamamos os bombeiros, mas infelizmente não teve mais o que fazer”, contou uma das vizinhas.
Segundo relatos da vizinhança, a família é discreta. Na casa morariam a mãe do bebê, sua irmã e uma outra criança. Por ser recém-nascido, o bebê ainda não era conhecido pela maioria dos moradores da região. “Ele era muito pequeno, nunca tínhamos visto”, disse uma das moradoras. ao site Jornal Midiamax.
Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local para investigar o ocorrido.
