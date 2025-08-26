Recém-nascido morre após se engasgar em Campo Grande

Vizinhos tentaram ajudar, mas criança não resistiu / (Helder Carvalho, Jornal Midiamax)

Segundo vizinhas, os gritos desesperados da mãe pedindo socorro chamaram a atenção por volta das 9h30. Duas moradoras foram até a residência para tentar prestar ajuda, mas encontraram o bebê já com sinais de cianose (coloração roxa).

Um recém-nascido morreu na manhã desta terça-feira (26), no bairro José Tavares, em Campo Grande, após sofrer um possível engasgamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bebê teria se sufocado com leite, mas as causas ainda serão apuradas.

“Foi uma cena muito triste. Tentamos fazer alguma coisa, mas ele já estava roxinho. Chamamos os bombeiros, mas infelizmente não teve mais o que fazer”, contou uma das vizinhas.

Segundo relatos da vizinhança, a família é discreta. Na casa morariam a mãe do bebê, sua irmã e uma outra criança. Por ser recém-nascido, o bebê ainda não era conhecido pela maioria dos moradores da região. “Ele era muito pequeno, nunca tínhamos visto”, disse uma das moradoras. ao site Jornal Midiamax.

Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local para investigar o ocorrido.

