Receptador de produtos furtados é preso pela Polícia Civil

Polícia Civil prendeu receptador / Divulgação PCMS

Suspeito de receptar produtos furtados em Jardim foi preso em operação da Polícia Civil. O suspeito de 62 anos foi preso em flagrante adquirindo um aparelho celular.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores efetuaram a prisão do idoso na última sexta-feira (3), após o registro de crime de furto de aparelho celular.

A equipe de investigação da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim-MS saiu em busca do autor do crime. Durante as diligências, os policiais conseguiram identificar o receptador e recuperar o objeto subtraído.

O receptador, foi preso em flagrante delito pela Polícia Civil, e o telefone furtado recuperado e devolvido à vítima. As investigações continuam para a identificação e localização do autor do furto.