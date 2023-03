'Rei do crime' é preso em Corumbá

Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo / Divulgação/ Polícia Civil Ladário

Conhecido como “Rei do crime”, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira, dia 29, no bairro Cravo Vermelho I, em Corumbá. Ele é suspeito de integrar facção criminosa.

Mandados de busca domiciliar e de prisão preventiva foram cumpridos peloi SIG (Setor de Investigação Geral) da Delegacia de Ladário, informou o Diário Corumbaense.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do indivíduo trata-se de desdobramento da Operação Mestre dos Magos, que tem como principal objetivo desarticular a organização criminosa e dar uma resposta à atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Regional de Corumbá e Ladário.

Papel dentro da facção

De acordo com as investigações, “rei do crime” desempenhava entre outras, a função de “disciplina” na organização criminosa, realizando a punição de indivíduos que não cumprissem as regras e normas do "estatuto do PCC".

Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um taco e outros itens possivelmente de origem ilícita. O suspeito foi preso preventivamente e ficará à disposição da Justiça.

Com ele, já são sete presos pela Operação Mestre dos Magos, uma alusão a um dos integrantes detidos da organização criminosa, que considerava estar imune e fora do alcance do aparato policial, e que agia com extrema frieza em relação às vítimas, informou a Polícia Civil.