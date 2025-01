Residência abandonada pega fogo em Ladário

Divulgação/ Bombeiros de MS

Na noite de terça-feira (7), por volta das 21h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em uma residência abandonada localizada no cruzamento das ruas 14 de Março com Saldanha da Gama, em Ladário.



Ao chegarem ao local, a equipe encontrou o imóvel em chamas, com o fogo já atingindo quatro cômodos da casa. O local apresentava grande acúmulo de entulhos, o que pode ter contribuído para a propagação rápida das chamas. Não havia vítimas e, segundo os bombeiros, a causa do incêndio não foi identificada.



O combate ao fogo foi realizado com o uso do mangotinho e aproximadamente 2.000 litros de água. Após debelar as chamas, os militares executaram o rescaldo para eliminar focos remanescentes e deixaram o local seguro.