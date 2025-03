Divulgação TJMS

Será levado a julgamento pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande nesta sexta-feira, dia 28 de março, o acusado de tentativa de feminicídio após esfaquear a companheira dentro de casa em maio do ano passado. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Conforme a denúncia, na madrugada do dia 5 de maio de 2024 o réu desferiu golpes de faca contra sua companheira dentro de sua residência, localizada no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A vítima sofreu ferimentos graves, mas sobreviveu após receber atendimento médico. Além das facadas, ela também teria sido agredida com socos e chutes pelo acusado.

A motivação do crime, segundo o Ministério Público, foi o ciúme do réu, que acreditava que sua companheira mantinha um relacionamento amoroso com outra pessoa. O caso é enquadrado como tentativa de feminicídio, envolvendo violência doméstica e familiar, conforme descrito no artigo 121, §2º, incisos I e VI, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após o crime, o réu fugiu do local, mas foi preso em flagrante ao retornar. Desde então, ele permanece preso preventivamente. A defesa do acusado, representada pela Defensoria Pública, tentou desclassificar o crime para uma infração menos grave e pleiteou a revogação da prisão preventiva, mas os pedidos foram negados pelo magistrado.

No julgamento de amanhã, o Conselho de Sentença será presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, titular da vara. O julgamento é público e acontece no plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Campo Grande, a partir das 8 horas.