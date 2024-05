Réu por matar esposa queimada tem prisão decretada

Família divulgou foto na época clamando por justiça / Divulgação

O juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno da Silva decretou nesta quinta-feira (16), a prisão preventiva de Damião Souza Rocha, de 31 anos, réu por ter ateado fogo na esposa, Pâmela de Oliveira da Silva, de 37 anos, na frente dos dois filhos do casal, em julho de 2022. O crime aconteceu na Rua Joaquim Murtinho, no Centro de Rochedo.

Neste período, o acusado nunca havia sido preso, segundo o Campo Grande News. O mandado de prisão ocorreu após Damião descumprir medida cautelar, pelo não uso de tornozeleira eletrônica, alternativa anteriormente imposta ao acusado.

Segundo o juiz, os fatos narrados nos autos apresentam gravidade concreta e revelam um comportamento desmedido do suposto agressor. "Além disso, conforme a decisão, até hoje o acusado e a família da vítima litigam com relação à guarda das crianças em virtude do processo em questão, de modo que a manutenção em liberdade sem monitoramento implica em risco a instrução condizente à narrativa dos filhos e dos familiares da vítima".

Dessa forma, o magistrado acolheu o pedido do Ministério Público e do assistente de acusação e decretou a prisão preventiva, "para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e pelo descumprimento de medida cautelar diversa”. Ainda não há informação se a prisão já foi cumprida.

A vítima teve 90% do corpo queimado, ficou internada na Santa Casa de Campo Grande por um mês, mas não resistiu às queimaduras. Na ocasião, Damião afirmava que a esposa tinha tentado tirar a própria vida depois de uma discussão. Ele dizia que queria se separar, mas Pâmela não aceitava e por isso jogou combustível no corpo, esperou ele chegar perto e riscou os fósforos.

Caso - Pâmela morreu na Santa Casa de Campo Grande, às 23h35 do dia 21 de agosto, exatamente um mês depois de ter sido socorrida com o corpo 90% queimado após um incêndio na casa onde morava com o marido e dois filhos.

No dia seguinte ao incêndio, Damião foi até a delegacia da cidade e registrou o caso como suicídio na forma tentada e incêndio culposo, quando disse à polícia que foi até a casa para terminar o relacionamento com Pâmela, que não aceitou. Com isso, ela pegou um galão com gasolina e espalhou pelo chão em seguida riscando um fósforo.

Segundo o acusado, o fogo se alastrou rapidamente queimando a mulher. Ele relatou que tentou apagar as chamas enrolando um edredom em Pâmela, mas como não adiantou, acabou puxando a vítima para fora da casa e “virou uma caixa d’água” nela. Em seguida ligou para o posto de saúde local e pediu carona a uma pessoa que passava pela rua de camionete para levá-la ao pronto-socorro.