Revendedoras de gás são alvos de furtos em menos de 48h

Furtos foram registrados em menos de 24h / Bonito Mais

Duas revendedoras de gás da cidade de Bonito foram alvos de furtos em menos de 48h. O primeiro caso ocorreu na madrugada de terça-feira (7) e o segundo nesta quinta-feira (9).

Segundo o site Bonito Mais, o primeiro caso ocorreu por volta das 4h de terça, em uma loja na Pilad Rebuá, na Vila Donária, no qual toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança e divulgadas pelo próprio proprietário nas redes sociais.

Segundo ocorrência, foram levados R$ 556 do caixa. As imagens mostram dois rapazes, que arrombam a porta de blindex e entram no local.

No segundo caso, que ocorreu por volta das 00h30 desta quinta, em uma revendedora na Rua Luiz da Costa Leite, na região central da cidade.

O proprietário relatou aos policiais que duas pessoas quebraram a porta, a fechadura da porta de vidro e levaram o dinheiro do caixa e mais um celular. Segundo ele, toda a ação durou cerca de 7 minutos e também foi flagrada pelas câmeras de segurança, entregues a polícia.

Ambos os casos foram registrados na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Bonito.