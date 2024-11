Ribas do Rio Pardo deflaga operação de combate a exploração sexual

Operação envolve Polícias Civil e Militar e Conselho Tutelar / Divulgação

Na noite desta quarta-feira (6), uma operação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Conselho Tutelar foi deflagrada em Ribas do Rio Pardo, com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, além do tráfico de drogas, problemas que têm preocupado a comunidade local.

A ação, que envolveu diversas equipes de policiais, teve como foco a identificação e a desarticulação de redes criminosas envolvidas com a exploração sexual e o tráfico de entorpecentes, ambos crimes que geram impactos devastadores para a sociedade, especialmente para os jovens da região.