Ribas ganha nova delegacia de polícia e Casa de Apoio ao Trabalhador

No aniversário de 80 anos de Ribas do Rio Pardo a população ganha o presente, isso porque, durante as comemorações de aniversário do município, realizadas na tarde de terça-feira (19), foram entregues uma nova delegacia de Polícia Civil e também a Casa de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor.

As obras fazem parte do PBA (Programa Básico Ambiental) da Suzano, devido ao Projeto Cerrado (construção da nova fábrica em Ribas do Rio Pardo).

Por meio do PBA a empresa está investindo R$ 48 milhões em Ribas, demonstrando a preocupação e iniciativa com a melhoria da infraestrutura do município em vários setores, minimizando os impactos da obra, auxiliando e colaborando com a Administração Pública para dar à população local uma condição de vida melhor.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que participou representando o Governo do Mato Grosso do Sul, destacou a importância dos investimentos.

“As entregas realizadas pela Suzano fazem parte do acordo ambiental. São obras que auxiliam o Governo do Estado e a prefeitura nesse momento tão importante, das dores do crescimento. A vinda da fábrica trouxe a Ribas um impacto violento, tanto positivo – na geração de empregos e melhoria da qualidade de vida, quanto na necessidade de ampliação dos serviços de saúde, educação e segurança pública. O apoio entre todos mostra o compromisso dessa empresa que está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas e é a maior fábrica de celulose do mundo. Só temos a comemorar”, afirmou.

Participaram da solenidade o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck; secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha; secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze; presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, vereador Luiz Antônio Ribeiro; entre outras autoridades e lideranças locais.

Delegacia e Casa de Apoio

Com investimento de R$ 5,3 milhões, a nova delegacia tem 636,65m² de área construída e conta com ampla recepção, cartórios, salas de arquivo, sanitários, alojamentos, copa, salas de investigação, sala multiuso, depósito, 3 celas, auditório, copa/ cozinha e amplo estacionamento.

Já a nova Casa de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor conta com 410 m², sendo três salas destinadas a empresas, um consultório psicológico e um consultório médico, salas de reunião, uma copa, uma sala de administração, um arquivo, banheiros masculinos e feminino para uso interno e público e um banheiro PCD, além de área técnica, pátio e área permeável.

Além da obra completa, a Suzano entregou ainda a estrutura com sistema de climatização, sistema de segurança contra incêndios e infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação). A partir da entrega, a Prefeitura, em parceria com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) darão continuidade ao trabalho incluindo a mobília e demais recursos necessários para o início do funcionamento

Programa Básico Ambiental

Tanto a delegacia, quanto a Casa de Apoio ao Trabalhador são iniciativas previstas no PBA, aprovadas por representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – instituído pelo Decreto 102, de 19 de julho de 2021 – que tem como principal atribuição definir os projetos a serem executados para proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população de Ribas do Rio Pardo e da região, diretamente impactada pelo empreendimento.

O conselho é formado por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário locais, Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e o Conselho de Segurança), sociedade civil (Associação Comercial, Agronegócio/Agricultura Familiar, Fundação do Trabalhador e o Rotary Club) e da Suzano.

Dentre as mais de 20 ações definidas pelo Conselho Municipal já entregues à população estão a ampliação do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues para comportar atendimentos de média complexidade; equipamentos para dar suporte à realização de novos exames no laboratório; um ônibus de saúde com dois consultórios totalmente equipados para consultas em áreas remotas no município; Casa de Acolhimento – para menores com famílias em situação de vulnerabilidade; Casa de Passagem – para acolher andarilhos, mochileiros, entre outros; uma Unidade de Saúde da Família (UBS), com cerca de 350 m², conforme modelo previsto pelo Ministério da Saúde, no bairro Estoril II; três viaturas à Polícia Civil, sendo uma para o transporte de presos, outra totalmente caracterizada para policiamento ostensivo no município e outra descaracterizada para investigação; um veículo caracterizado ao Corpo de Bombeiros Militar e uma viatura para uso exclusivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de equipamentos de segurança para o batalhão de choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Conforme o conselho, ainda estão previstas as entregas uma Unidade Operacional da PRF e 50 unidades habitacionais para famílias sem renda inscritas no cadastro único do município, ambas com obras em fase de finalização.

Suzano

A Suzano, que completou 100 anos em janeiro de 2024, é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável.

Seus produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global.

A inovação e a sustentabilidade orientam o propósito da empresa, definido como “Renovar a vida a partir da árvore”. Em 2023 a empresa encerrou o ano com um investimento total de R$ 18,6 bilhões, o maior desembolso anual realizado na história.