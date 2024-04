Ruas do distrito de Cipolância passam por manutenção

Patrolamento na via / Divulgação

A semana começou movimentada na área rural do município, com equipes da prefeitura em plena atividade nas aldeias e distritos. Entre as ações em destaque, uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais está concentrada na manutenção das ruas no distrito de Cipolândia.

As atividades incluem a patrolagem, nivelamento e cascalhamento das vias, visando melhorar as condições de tráfego para os moradores locais. Essas melhorias são especialmente importantes para garantir a fluidez da produção agrícola e o deslocamento dos estudantes nos transportes escolares.

Para auxiliar o serviço a gerência do Rancho WC, que gentilmente cedeu o cascalho necessário para a execução dos serviços no distrito. Essa colaboração entre setores público e privado é fundamental para promover o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades rurais.