S10 furtada é apreeendida 1,600 kg de maconha em Rio Brilhante

Droga apreendida / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu no último domingo, 25, uma caminhonete S10 carregada com 1,600 kg de maconha. O veículo tem registro de furtado no Rio de Janeiro.

Conforme a polícia, durante a fiscalização na unidade operacional, a equipe flagrou a droga transportada.

O condutor disse que recebeu a carga em Dourados e levaria para Campo Grande por R$ 1,5 mil pelo serviço.

Ele foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.