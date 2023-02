Saber para quem ligar pode salvar vidas; confira relação de telefones úteis

193 é telefone do Corpo de Bombeiros / (Foto: Álvaro Rezende/Divulgação)

As páginas amareladas das listas telefônicas tornaram-se parte de uma história do passado. Há cerca de 15 anos, com a chegada dos smartphones e outras tecnologias, aqueles catálogos telefônicos começaram a entrar em processo de extinção, sendo que poucas unidades ainda eram distribuídas em Mato Grosso do Sul.

Além dos números dos comércios e residências da cidade, era possível também encontrar endereços, mapas, pontos turísticos, propagandas, CEP etc. O legado que essa relíquia deixou é a importância de ter os telefones úteis na lista de contatos, aqueles de serviço à comunidade, como a Polícia Civil, ou para emergência, que é o caso do Samu.

Os telefones essenciais de emergência devem estar frescos na memória da população. Em casos de furtos, roubos e outros crimes, a ligação deve ser para o 190, que corresponde às unidades da Polícia Militar, ou para a Polícia Civil no número 197. O 192 é o do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atende os mais diversos casos de acidentes. O Corpo de Bombeiros (193) também atende essas ocorrências e outras como vazamento de gás, retirada de abelhas etc.

Não é não, denuncie

Com a proximidade da grande festa de Carnaval, é essencial ter em mente e no celular números para denunciar casos de assédio sexual. As Deams (Delegacias de Atendimento à Mulher) são unidades especializadas da Polícia Civil para esse caso, disponíveis pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou 197 (Polícia Civil).

Em 2020, no último Carnaval antes da pandemia, o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) realizou uma pesquisa revelando que 48% das mulheres já sofreram assédio, constrangimento ou importunação sexual durante as festas carnavalescas. Ainda segundo o levantamento, 61% dessas vítimas tinham idade entre 16 e 24 anos.

Conforme dados da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), em 2023 a violência doméstica já fez 2115 vítimas e houve três feminicídios no Estado.

Bichos na rodovia

Nessa época do ano ainda há muitas pessoas viajando de férias e pegando a estrada, mas é bom lembrar que estas devem tomar cuidado para não atropelar os bichinhos. Em caso de atropelamentos, a pessoa deve contatar a PMA (Polícia Militar Ambiental) pelo número (67) 99894-5013.

Em 2022, a PMA capturou mais de 1900 animais silvestres nas vias urbanas e rodovias em Mato Grosso do Sul. A média foi de 5,2 bichos capturados por dia. Desse total, 99 animais foram resgatados depois de serem vítimas de atropelamentos: 65 capturados em rodovias federais ou estaduais e 34 nos centros urbanos.

Além disso, para denunciar outros crimes nas rodovias, é possível acionar a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no 191 ou a Polícia Rodoviária Estadual pelo telefone 198.

Civitox: o que é?

Durante o verão, as altas temperaturas e chuvas são propícias ao aparecimento de escorpiões, exigindo cuidados redobrados da população. Em casos de aparecimento ou ataque desses bichos perigosos, o cidadão deve deve lavar o local com água e sabão e ir para a unidade de saúde mais próxima, mas caso tenha dúvida pode telefonar para o Civitox pelos números (67) 3386-8655, 0800-722-6001 ou 150.

A equipe faz parte da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e oferece capacitação para profissionais, orientação, informação, consultoria e diagnóstico contribuindo com o tratamento dos casos relacionados às intoxicações (envenenamentos) em humanos e animais.