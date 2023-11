Sargento morre após bater caminhonete da Defesa Civil em vaca que surgiu na pista

Midiamax

Sargento da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Valdecir Virgílio, morreu após colidir a caminhonete da Defesa Civil em uma vaca, por volta das 19h de ontem (20), na MS-080, zona rural de Campo Grande.

A caminhonete da Defesa Civil que era conduzida pelo Sargento parou cerca de 20 metros após a batida contra o animal, conforme o Midiamax.

O acidente aconteceu próximo a uma curva, quando o animal que estava solto atravessou a pista não dando tempo do sargento evitar o acidente. Com a batida, o militar perdeu o controle, o veículo saiu da pista e parou em meio a mata.

Ele estava de cinto de segurança e foi atingido no tórax por um objeto metálico. Os airbags foram acionados. O sargento estava sozinho no carro. A vaca foi encontrada na margem direita da pista com ferimentos devido a batida. Ela tinha um brinco de rastreamento e pertence a uma fazenda da região.

De acordo com informações apuradas no local, o policial foi deixar um tenente do Exército, também integrante da Defesa Civil, na chácara do militar das Forças Armadas, nas proximidades de onde ocorreu o acidente. Ao retornar, em direção a Campo Grande, houve o ocorrido.

Familiares do sargento estavam desolados no local. A informação é a de que o sargento Virgílio estava na reserva e voltou à ativa para compor o quadro da Defesa Civil.