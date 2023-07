Sejusp recebe novos veículos doados pela Governo Federal

Sede da Sejusp / Divulgação

Mato Grosso do Sul está recebendo 13 veículos adquiridos pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), por meio da CMA (Coordenação de Modernização e Aparelhamento). A publicação está no Diário Oficial da União desta segunda-feira (17).

O contrato celebrado em 2021 visa a aquisição de veículos utilitários 4x4 e sedã médio para atender as demandas das instituições que compõem a Segurança Pública do Estado.

São, ao todo, seis camionetes adquiridas pela Coordenação da Rede Integrada do Banco de Perfis Genéticos, com destinação a Polícia Técnica e Identificação Criminal para atuar em locais de crime; oito veículos que serão destinados à Polícia Militar e três à Polícia Civil.

A doação totaliza aproximadamente R$ 3,4 milhões.

O termo é assinado pela diretora de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Larissa Abdalla Britto, e pelo secretário de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira.