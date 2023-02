Sem aceitar fim do relacionamento, mulher joga soda cáustica no rosto do ex

Fachada da deleacia / Reprodução google

Um homem de 30 anos foi ferido ficou ferido após ser atingido no rosto por soda cáustica. O crime ocorreu em Campo FGrannde, no bairro Aero Racho na quarta-feira, dia 22. De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-companheira da vítima teria jogado o líquido durante discussão após fim do relacionamento.

Ainda segundo o registro policial, o homem estava saindo da academia por volta das 19 horas, quando a ex-companheira o abordou.

A vítima sinalizou que não desceria da moto para conversar e teve um líquido jogado em seu rosto. Moradores que estavam no local tentaram ajudar, lavando o rosto do homem com água corrente até que o Corpo de Bombeiros chegasse.

O capacete que homem usava durante o ataque e a luva de um dos policiais derreteram durante o manuseio do material.

A vítima relatou para a equipe que começou a perder a visão e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebe atendimento especializado.

A autora da ação, de 41 anos, foi identificada e levada até a Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada), onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.