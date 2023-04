Semana Santa termina sem morte nas rodovias de MS e quase 3 mil abordados

Quase 100 policiais participaram da operação / (Foto: Divulgação)

A Operação Semana Santa do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), que intensificou o policiamento nas rodovias de Mato Grosso do Sul entre quinta, 6, e esta segunda-feira, 10, apresentou redução de 100% no número de vítimas fatais em comparação com o ano de 2022, saindo de quatro mortes para nenhum óbito em 2023.

Durante a operação foram parados 2.932 mil veículos e abordadas 3.909 pessoas para averiguação, sendo duas pessoas presas em flagrante por conduzirem veículo automotor sob influência de álcool.

O balanço da operação ainda mostra que três veículos com queixa de roubo/furto foram recuperados, uma arma de fogo foi apreendida, 1.750 pacotes de cigarro foram apreendidos e sete pessoas foram conduzidas para delegacia.

Conforme relatório do Batalhão, foram aplicadas 486 multas, a maioria delas referentes a ultrapassagem em local proibido, embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Quase 100 policiais participaram do policiamento ostensivo.

O número de acidentes aumentou em relação ao ano passado, subindo de quatro para 11 ocorrências.