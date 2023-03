Semirreboque de bitrem pega fogo e fica completamente destruído na MS-134

Nova News

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira,29, parte de uma carreta ficou completamente destruída após ser consumida por um incêndio na MS-134, trecho que fica entre as cidades de Batayporã e Nova Andradina. Ninguém se feriu no local.

O condutor da carreta buscaria a carga de soja em Itaporã e havia saído do estado do Paraná com o veículo.

Conforme o site Nova News, o motorista seguia no sentido de Batayporã para Nova Andradina e o passar pela base militar da PMR, notou que havia chamas no segundo caixote da carreta bitrem. Rapidamente ele desacoplou o cavalo mecânico.

O Corpo de Bombeiros estiveram presentes no local e conseguiu controlar as chamas que não chegaram a atingir o outro compartimento de carga. O condutor crê que as chamas começaram após um possível travamento no sistema de freios e que isso tenha provocado um superaquecimento.

O trânsito ficou interditado por cerca de 30 minutos para o trabalho dos bombeiros e da polícia, mas logo foi liberado.