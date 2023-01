Sequestrador morto pela polícia tinha várias passagens pela polícia de MS

No local, foi deixado revólver calibre 38 com duas munições intactas e uma deflagrada / Alex Machado

Segundo o Campo Grande News, ele foi baleado por policiais em um sequestro feito no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O homem de 35 anos, morto em confronto com a Polícia Militar tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, fuga submetida a pessoa presa, violência doméstica, dentre outros crimes.

Por volta das 13h, equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) abordou um Volkswagen Voyage, mas o motorista desobedeceu e jogou os veículos contra os guardas, além de ter atirado contra eles.

A equipe solicitou reforço e Batalhão de Choque foi até endereço em que ele estava. O criminoso também tinha feito duas mulheres reféns.

Após negociação, as vítimas conseguiram se livrar, correram para os fundos da casa, e após ordem para que ele largasse a arma, a corporação afirma que ele atirou contra os policiais.

Ele foi baleado e encaminhado para unidade de saúde do Bairro Nova Bahia, onde foi constatado óbito.

No local, foi deixado revólver calibre 38 com duas munições intactas e uma deflagrada. Ele estava evadido do sistema prisional.