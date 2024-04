Servente de pedreiro morre após ser atropelado por caminhão

Dourados News

José de Souza, 55 anos, servente de pedreiro, morreu após colidir a bicicleta que conduzia em um caminhão, na manhã de ontem (4), em Dourados.

Conforme o Dourados News, por volta das 9 horas, ele trafegava de bicicleta pela rua Cuiabá, no Jardim Clímax, quando colidiu em um caminhão modelo VW 24280.

O motorista do caminhão afirmou que teria ligado a seta indicando que faria uma conversão à direita, no cruzamento com a rua Eulália Pires, segundo boletim de ocorrência.

José de Souza foi resgatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital da Vida, mas faleceu logo após dar entrada na unidade.

A vítima teve as duas pernas fraturadas e suspeita de ter sofrido traumatismo craniano encefálico.

O caso registrado como “sinistro de trânsito provocado pela própria vítima” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).