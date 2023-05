Servidor de Nova Andradina é suspeito de desviar mais de R$ 17 mil em recursos

Divulgação

Um servidor da Prefeitura de Nova Andradina foi denunciado por desvio de dinheiro para sua conta pessoal. Segundo o boletim de ocorrência foram mais de R$ 17 mil de recursos federais destinado à Escola Municipal Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Conforme o Dourados News, em publicação no Diário Oficial do Município da última sexta-feira, dia 12 de maio, apurações preliminares com base em extratos bancários apontam que o suspeito teria desviado R$ 17.800,00 da Associação de Pais e Mestres da referida escola por meio de diversas transferências para sua conta particular entre os meses de agosto de 2022 e março de 2023.

Assim que percebeu o ocorrido, a diretora da instituição de ensino efetuou o registro de um boletim de ocorrência junto à 1ª Delegacia de Polícia, bem como repassou a situação à Secretaria Municipal de Educação.

Diante dos fatos, o Poder Executivo Municipal, por meio de portaria assinada pelo prefeito Gilberto Garcia, determinou a designação de Comissão de Correição Administrativa para instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor a fim de apurar sua conduta.

O site Nova News informa que o suspeito foi suspenso de forma preventiva de todas as suas atividades no município, inicialmente pelo prazo de 30 dias.

Se comprovada a denúncia, além de constituir, em tese, transgressões criminais, os fatos também implicariam em infrações administrativas e acarretariam responsabilidade civil.