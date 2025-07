Servidor público Federal do MAPA morre em capotamento na BR-262 

Servidor púbico federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento morreu no acidente / (Foto Corpo de Bombeiros)

Uma camionete branca, modelo Triton tombada no meio da pista. Este é o cenário visto na BR-262, altura do quilômetro 544, há apenas dois km do município de Miranda, por volta do meio-dia de hoje (7).

No local, equipe do Corpo de Bombeiros de Miranda constatou que o acidente foi tipo capotamento e que o motorista morreu no local. A corporação divulgou as iniciais de seu nome como sendo F.O.M., servidor público federal do quadro do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento do Governo Federal.

Cenário de acidente violento na BR-262, proximidades do município de Miranda/MS (Foto Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros Militar em Miranda foi acionado às 11h53min, o que significa que o acidente aconteceu antes desse horário. A informação inicial era de que aconteceu um acidente de trânsito na BR-262, entre os postos de combustíveis Arara Azul e Saramandaia, envolvendo uma carreta e uma camionete.

Chegando ao local, a equipe de resgate constatou uma vítima em óbito, do sexo masculino, Sr. F. O. M, servidor público federal pertencente ao Ministério da Agricultura. De imediato, a equipe de socorro isolou o local, preservando a cena e acionou a PRF, perícia técnica para atender ocorrência.

Foto de Fábio Akio Mizote publicada no site do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais (Anffa) em 2024

Matéria editada às 15h27 para acréscimo de informações

O nome completo da vítima fatal é Fábio Akio Mizote, tem 50 anos, e as placas da camionete são QAO-9744.

Os policiais da PRF que atenderam a ocorrência são Hayashi e Gustavo Gonçalves. Eles encontraram a vítima com cinto de segurança e já sem sinais vitais, com fratura aberta na parte frontal do crânio. O Corpo de Bombeiros teve que fazer o rebatimento lateral do teto para conseguir retirar o corpo dentre as ferragens.