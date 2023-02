Servidora da Câmara Municipal acusada de racismo é exonerada

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial de Anastácio

A assessora parlamentar da Câmara Municipal de Anastácio acusada de injúria racial ao gerente de um restaurante, de 42 anos, foi exonerada do cargo.

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial de Anastácio, com finalização do contrato a contar do dia 10 de fevereiro.