Sessão retoma na Câmara Municipal de Aquidauana

Câmara dos Vereadores / Jornal O Pantaneiro

Retorna nesta quinta-feira, 5, as atividades na Câmara Municipal de Aquidauana, após participação no Congresso de Municípios de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

O Plenário Estevão Alves Corrêa recebe sessão ordinária a partir das 19h.

Além de presencialmente, a solenidade é transmitida pelas redes sociais e YouTube.