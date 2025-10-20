Sete comércios são alvo de operação contra furto de fios em Porto Murtinho

Polícia apreende 100 kg de fios de cobre furtados em operação
Polícia fecha o cerco contra receptação de fios de cobre / PCMS
Uma operação conjunta da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Porto Murtinho, foi deflagrada nesta segunda-feira (20) para combater furtos e a receptação de fios de cobre na cidade. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 100 quilos de material de origem irregular.
Durante a operação, sete estabelecimentos comerciais foram vistoriados. Eles são suspeitos de adquirir fios de cobre furtados, prática que vem causando prejuízos a serviços públicos e privados na região.
De acordo com o delegado Eudenir Soares, a iniciativa integra ações contínuas da Polícia Civil no enfrentamento a crimes patrimoniais e busca coibir o comércio ilegal de materiais furtados.
As investigações seguem em andamento para apurar a origem do material apreendido e a responsabilidade dos envolvidos.
