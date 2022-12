Sete foram presos por execução de sequestrados em Dourados, afirma polícia

José e Caio estavam desaparecidos há 5 dias / (Foto: Reprodução)

Sete pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no assassinato de José da Silva Câmara, de 23 anos, e Caio Henrique de Oliveira, de 21 anos, vítimas encontradas mortas amarradas em uma cova rasa as margens da BR-463, em Dourados. A dupla pode ter sido morta pelo chamado “tribunal do crime”.

O delegado Erasmo Cubas, que investiga o caso, informou que não descarta o crime estar ligado à facção criminosa, já que diversas pessoas são suspeitas de participar do assassinato de José e Caio, que estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (23). Em entrevista ao Jornal Midiamax, o delegado ainda disse que, a princípio, José e Caio não tinham histórico de envolvimentos com facções criminosas.