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Acidente fatal

Sete pessoas morrem após carro ser atingido por semirreboque em MS

Semirreboque teria se desprendido de caminhão e atingido Chevrolet Spin; tragédia aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/08/2026 às 11:15

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Grave acidente deixou sete pessoas mortas carbonizadas nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi / Divulgação/BPMRv/PMMS

Um acidente envolvendo um caminhão-cegonha e um carro deixou sete pessoas mortas na noite desta sexta-feira (14), em uma rodovia estadual nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi, entre os municípios de Iguatemi e Japorã, região sul de Mato Grosso do Sul. A ocorrência aconteceu perto da Aldeia Porto Lindo.

De acordo com informações preliminares do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), o semirreboque que fazia parte da combinação de veículos de carga teria se desprendido. Em seguida, atingiu uma Chevrolet Spin que trafegava no sentido contrário.

Com a colisão, o carro ficou preso ao semirreboque, que tombou e pegou fogo. Todos os sete ocupantes da Spin morreram no local, sendo quatro do sexo masculino e três do feminino. As vítimas foram encontradas carbonizadas. O Campo Grande News informou que uma criança de 06 anos e uma adolescente de 14 estão entre as vítimas, além de cinco adultos.

acidente caminhão cegonha x carro2

O motorista do caminhão não permaneceu no local e, até a conclusão do atendimento da ocorrência, não havia sido localizado.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas e no desencarceramento das vítimas. A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais, enquanto o BPMRv controlou o trânsito na região.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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