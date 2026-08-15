Sete pessoas morrem após carro ser atingido por semirreboque em MS

Semirreboque teria se desprendido de caminhão e atingido Chevrolet Spin; tragédia aconteceu nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi
Grave acidente deixou sete pessoas mortas carbonizadas nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi / Divulgação/BPMRv/PMMS
Um acidente envolvendo um caminhão-cegonha e um carro deixou sete pessoas mortas na noite desta sexta-feira (14), em uma rodovia estadual nas proximidades da ponte do Rio Iguatemi, entre os municípios de Iguatemi e Japorã, região sul de Mato Grosso do Sul. A ocorrência aconteceu perto da Aldeia Porto Lindo.
De acordo com informações preliminares do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), o semirreboque que fazia parte da combinação de veículos de carga teria se desprendido. Em seguida, atingiu uma Chevrolet Spin que trafegava no sentido contrário.
Com a colisão, o carro ficou preso ao semirreboque, que tombou e pegou fogo. Todos os sete ocupantes da Spin morreram no local, sendo quatro do sexo masculino e três do feminino. As vítimas foram encontradas carbonizadas. O Campo Grande News informou que uma criança de 06 anos e uma adolescente de 14 estão entre as vítimas, além de cinco adultos.
O motorista do caminhão não permaneceu no local e, até a conclusão do atendimento da ocorrência, não havia sido localizado.
Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas e no desencarceramento das vítimas. A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais, enquanto o BPMRv controlou o trânsito na região.
As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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