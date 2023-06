Sete pessoas morreram em rodovias federais de MS no feriadão

Acidente em rodovia do Estado / Foto: Fatos MS

Durante o feriado de Corpus Christi de 2023, sete pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cruzam Mato Grosso do Sul. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 12, comparando dados da última sexta-feira, 7, a domingo, 11.

O balanço da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra que neste ano foram registrados 36 acidentes, sendo oito graves, quanto no ano passado foram 14 colisões.

O número de embriaguez ao volante subiu de 1.859 para 3.422. Foram autuados 62 e três presos por alcoolemia.

Em autuações gerais, houve queda de 2.104 para 2.032, sendo a maioria por ultrapassagem indevida (508), sem cinto de segurança (133) e transporte de criança sem cadeirinha (31).

Estaduais

Segundo os dados do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), foram abordadas 3.244 pessoas e 2.433 veículos nas estradas de Mato Grosso do Sul, onde também foram atendidos 6 acidentes, com 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Uma pessoa acabou presa em flagrante por embriagues ao volante.