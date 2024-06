SIG de Aquidauana-MS captura foragido por roubo com violência

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

A SIG (Seção de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana-MS realizou na terça-feira, 11, a prisão de um indivíduo foragido, identificado, de 26 anos. O Mandado de Prisão Preventiva foi expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.



O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foi cometido em 10 de junho, no bairro Nova Aquidauana. Na ocasião, as vítimas foram abordadas por dois indivíduos em bicicletas que alegaram estarem armados e anunciaram o assalto.



Durante o roubo, os criminosos agrediram uma das vítimas com um bastão de madeira e uma corrente com cadeados, resultando em uma fratura no braço. Os autores roubaram uma bolsa, com diversos documentos, objetos pessoais e aproximadamente R$ 300,00 em cédulas de moeda nacional.



Um jovem, de 24 anos de idade, foi preso em flagrante delito logo após a prática delitiva, enquanto o primeiro, foi capturado após a expedição do Mandado de Prisão Preventiva, cuja representação foi realizada pela Polícia Civil.