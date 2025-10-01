SIG identifica adolescentes envolvidos em furtos em MS

Polícia Civil de Paranaíba / PCMS

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil identificou três adolescentes envolvidos em dois atos infracionais registrados em Paranaíba: um furto qualificado na rodoviária da cidade e uma tentativa de furto na Escola Municipal Aracilda Cícero Corrêa da Costa, localizada na região central.

O primeiro crime aconteceu nas dependências do depósito da empresa Iasmim Turismo, prestadora de serviços da Itamarati Transportes. Os adolescentes arrombaram a porta de acesso e furtaram diversos produtos destinados a empresas, incluindo peças industriais, cartuchos de festim, mangueiras e componentes eletrônicos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, o que possibilitou a identificação dos envolvidos.

No mesmo dia, o grupo também tentou arrombar a secretaria da Escola Aracilda. Apesar de não terem conseguido concluir o furto, as imagens captadas no local confirmaram a participação dos mesmos adolescentes na tentativa.

Com base nas diligências realizadas, o SIG conseguiu esclarecer os dois casos. A reincidência no comportamento infracional dos adolescentes acende um alerta para a necessidade de acompanhamento e medidas socioeducativas, conforme previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A Polícia Civil de Paranaíba reforça a importância da participação da comunidade. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

