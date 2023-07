Simulação de plano de defesa contra "novo cangaço" acontece na quarta

Força-tarefa participa da simulação / Divulgação

O 7° Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana informou a que lança na quarta-feira, 26, o Simulado do Plano de Defesa, às 18h30, em frente a agência do Banco do Brasil, na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 535, Centro, Aquidauana.

Em nota, a PM disse que a simulação acontece com a missão de prevenir e reprimir as organizações criminosas especializadas em crimes violentos contra o patrimônio, conhecido como “Novo Cangaço” ou “Domínio de Cidades”, o referido plano visa preparar as Forças de Segurança Pública, poder executivo e judiciário, bem como colaboradores da área privada para que, em caso de uma situação real, venham a aplicar ações corretivas no sentido de desmobilizar os criminosos, desviando-os para facilitar a ação das forças especializadas.

A simulação será coordenada pelo BOPE (Batalhão de Operações Especiais), junto com os policiais do 7º BPM e todas as forças de segurança integradas: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Exército Brasileiro. Durante o exercício será representado um ataque de membros de organizações criminosas, com a prática do crime conhecido como “Novo Cangaço”, visando treinar o aparato de contenção e o acionamento do gabinete de crises para que o crime não ocorra aqui, e, se vier a acontecer, que se consiga dar uma primeira resposta.

“A população poderá ficar tranquila, pois trata-se de uma simulação haverá explosões e tiros de festim. Será reservado, também, um espaço seguro para que a população possa acompanhar o exercício de perto”, descreve o comunicado.