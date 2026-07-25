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Operação Jaguaretê

Ex-PM e soldado da ativa são presos com 194 quilos de haxixe na fronteira

Flagrante ocorreu durante a Operação Jaguaretê, na BR-463, em Ponta Porã

Redação O Pantaneiro

Publicado em 25/07/2026 às 10:31

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Equipes do Exército de plantão em barreira na fronteira / Reprodução/Campo Grande News

Um ex-policial militar e um soldado da ativa foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (24), após serem encontrados transportando 194 quilos de haxixe na BR-463, em Ponta Porã, durante uma fiscalização da Operação Jaguaretê.

De acordo com informações do Campo Grande News, os dois envolvidos estavam em um veículo Toyota/Corolla e foram abordados nas proximidades do Posto Fiscal Pacuri.

Durante a vistoria no veículo, militares do Exército localizaram diversos tabletes da droga. Ainda conforme a ocorrência, os dois estavam fardados e teriam tentado convencer a equipe responsável pela abordagem a liberá-los, solicitando, inclusive, conversar com o oficial mais antigo para resolver a situação no local.

Além do flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a dupla também foi autuada por corrupção ativa. Após a prisão, ambos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

A Operação Jaguaretê é coordenada pelo CMO (Comando Militar do Oeste) e ocorre desde o início de julho nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. A ação reúne patrulhamento terrestre e fluvial, instalação de barreiras, fiscalização de veículos, embarcações e pessoas, além do compartilhamento de informações entre as forças de segurança para combater crimes na faixa de fronteira, como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e ocorrências ambientais.

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