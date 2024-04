Soldado do Exército morre por suspeita de desidratação após exercícios

Jovem foi internado / Redes sociais

Vinícius Ibanez Riquelme, um jovem soldado de 19 anos do Exército, morreu no sábado, 27, na Santa Casa de Campo Grande. Ele enfrentou complicações de saúde após participar de atividades físicas em campo com o grupo do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada, em Bela Vista, na sexta-feira, 26.

Amigos e familiares do rapaz suspeitam que as principais causas de sua morte foram desidratação e esforço excessivo durante os exercícios, realizados como parte de uma manobra militar.

A mãe de Vinícius, Mariza, expressou sua indignação, afirmando que entregou seu filho vivo ao Exército e o recebeu de volta dentro de um caixão. Ela clama por justiça, destacando que Vinícius era um jovem educado e seu companheiro na vida. A morte do soldado também provocou reações de tristeza e revolta entre os moradores de Bela Vista, onde Vinícius residia. Nas redes sociais, diversos residentes lamentaram profundamente o ocorrido, questionando as circunstâncias que permitiram que um ser humano chegasse a uma situação tão crítica.

O Exército, por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais, lamentou a morte de Vinícius e compartilhou as circunstâncias do ocorrido. De acordo com a nota, Vinícius participava de um acampamento de Instrução Básica quando começou a apresentar sintomas de febre e diarreia.

Segundo o comunicado, após ser hidratado e medicado, mas sem apresentar melhoras, ele foi evacuado para o hospital de Bela Vista, onde foi diagnosticado com choque séptico. Mesmo após ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, não resistiu e veio a falecer. A família do soldado está recebendo apoio médico, psicológico e espiritual neste momento difícil.

O caso é investigado para esclarecer as circunstâncias da tragédia.