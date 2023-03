Sozinha em Paranaíba, mulher é agredida com machado pelo namorado

Iustrativa / Divulgação Polícia Civil

Mulher de 45 anos levou uma machadada do namorado de 39, durante discussão nesta sexta-feira (3), em uma residência no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba.

Conforme o site Tribuna Livre, ela saiu de Aparecida do Taboado e estava morando com o autor há quatro dias. O casal é usuário de drogas e teria discutido quando ele pegou o machado e acertou a mulher.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com lesão no rosto, marcas na perna direita e dores no braço. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.