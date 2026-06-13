Subtenente preso por matar enfermeira a marretadas foge do Presídio Militar de Campo Grande

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Elianderson Duarte, de 45 anos, fugiu do Presídio Militar / Reprodução

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Elianderson Duarte, de 45 anos, fugiu do Presídio Militar de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (12). Após a evasão, equipes policiais iniciaram buscas na região na tentativa de localizá-lo. Ele estava preso por ter matado a esposa em março deste ano, em Ponta Porã.

Registros fotográficos mostram uma corda improvisada, conhecida popularmente como “Teresa”, utilizada em fugas de unidades prisionais, posicionada sobre o muro do estabelecimento militar. Informações apuradas pelos portais de notícias de Campo Grande ainda apontam que, no momento da fuga, a guarita do local, que fica sob responsabilidade da Polícia Militar, estava sem agente de plantão.

O caso que levou à prisão do subtenente ocorreu no dia 03 de março e teve grande repercussão em Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim de ocorrência, ele agrediu a esposa e os filhos antes de sair correndo pelas ruas de Ponta Porã, portando duas facas de serra.

Quando os policiais chegaram ao endereço, o militar já havia sido contido por moradores. Segundo o registro policial, ele apresentava comportamento alterado e afirmou ter agido em legítima defesa. Ainda de acordo com a ocorrência, Elianderson declarou que “precisou usar” uma marreta para atingir a cabeça da companheira, a enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos.

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico em Ponta Porã, mas, posteriormente, precisou ser transferida para o Hospital da Vida, em Dourados. Três dias após o episódio brutal, na madrugada de 06 de março, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os três filhos do casal, com idades de 13, 15 e 17 anos, também precisaram de atendimento na data do crime. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os adolescentes deixam a residência correndo e pedem ajuda pelas ruas do bairro, mobilizando moradores e funcionários de estabelecimentos próximos.

Buscas continuam

Até o horário de fechamento desta matéria, as forças de segurança permaneciam realizando diligências para localizar o fugitivo.