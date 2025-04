Suspeita de estelionato em Balneário Camboriú é presa em Jardim

Delegacia de Jardim / Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim, em ação conjunta com o NRI (Núcleo Regional de Inteligência), cumpriu, nesta segunda-feira, 14, dois mandados de prisão contra suspeitos envolvidos em crimes distintos.

Uma mulher de 37 anos foi presa por crimes de estelionato. Contra ela, havia duas ordens judiciais expedidas pela comarca de Balneário Camboriú, em Santa Catarina: uma de sentença condenatória, com pena fixada em 9 anos de reclusão em regime fechado, e outra de prisão preventiva, reforçando a gravidade dos delitos e a necessidade de sua custódia.

Na mesma operação, um homem de 42 anos também foi detido pelo crime de roubo majorado, praticado em 2011, em Campo Grande. Ele foi condenado a 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, também em regime fechado.

A Polícia Civil ressalta que as prisões são resultados do trabalho contínuo de investigação e inteligência, visando o combate à criminalidade e o cumprimento das decisões judiciais. As ações reforçam o compromisso da instituição com a manutenção da ordem pública e a responsabilização dos infratores.