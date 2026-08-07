Suspeito de agredir companheira e destruir residência é preso pela Polícia Civil

Mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quinta-feira, em Sidrolândia / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, na tarde desta quinta-feira (06), em Sidrolândia, um homem de 35 anos investigado por diversos crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi realizada por equipes da 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande e da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, durante a Operação Mulher Segura.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário após a investigação apontar a ocorrência de agressões físicas, ameaças, intimidações e outros episódios de violência contra uma mulher de 42 anos, com quem o suspeito mantinha relacionamento desde janeiro deste ano.

Conforme apurado no inquérito policial, os fatos mais graves ocorreram na noite de 21 de julho de 2026, em uma residência localizada no bairro Residencial Pé de Cedro, em Sidrolândia. Segundo os relatos da vítima, o investigado apresentava comportamento possessivo e controlador ao longo da convivência, com episódios frequentes de ofensas e atitudes agressivas.

Na data apontada, o homem teria chegado ao imóvel alterado, iniciado uma discussão, proferido ofensas contra a vítima e agredido outro homem que conversava com ela em frente à residência. Em seguida, conforme os autos, ele teria investido contra a companheira, segurando-a pelo pescoço, rasgando sua blusa, desferindo tapas no rosto e a jogando sobre uma cama.

Ainda segundo a investigação, na tentativa de impedir que o suspeito saísse do local antes da chegada da polícia, a vítima trancou a residência. O homem teria reagido destruindo parte do imóvel, quebrando vidros da porta com uma marreta e arrancando uma janela utilizando ferramentas para conseguir fugir. A mulher sofreu cortes nos braços causados pelos estilhaços e precisou de atendimento médico e psicológico.

As equipes policiais também identificaram que, semanas antes, teria ocorrido outro episódio de violência, quando a vítima relatou ter sido empurrada contra uma pia durante uma discussão. Além disso, ela informou ter sofrido situações recorrentes de controle, ciúmes excessivos, ofensas e monitoramento de sua vida privada.

Após o agravamento das agressões, a mulher buscou atendimento psicológico e solicitou medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário. O investigado chegou a ser preso em flagrante na época dos fatos, mas foi colocado em liberdade por decisão judicial.

Durante o andamento das investigações, diante da gravidade da situação e dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira, e o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

A ação faz parte da Operação Mulher Segura, iniciativa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, voltada ao enfrentamento da violência contra mulheres em todo o país.