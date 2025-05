Suspeito de agredir companheira é preso em flagrante em Aquidauana

Delegacia da Mulher de Aquidauana / Divulgação

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Aquidauana na manhã desta quinta-feira (16), suspeito de agredir a companheira durante um episódio de violência doméstica ocorrido na madrugada do mesmo dia.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), o casal mantinha um relacionamento há dois anos e morava junto há cerca de três meses. Na noite de quarta-feira (15), por volta das 20h, a vítima retornava do trabalho, enquanto o companheiro saiu para beber com amigos. Ele só voltou para casa por volta das 2h30 da madrugada, visivelmente embriagado e agressivo.

Segundo o relato da mulher, ao chegar em casa o suspeito teve uma crise de ciúmes e passou a agredi-la com socos no rosto, puxões de cabelo, empurrões e até tentativa de enforcamento. Durante o ataque, ele também tomou o celular da vítima para impedir que ela pedisse ajuda, além de proferir diversos xingamentos e ameaças.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu acionar uma familiar, que buscou ajuda de outra pessoa para retirá-la da casa. Ela foi levada ao hospital pelos pais, onde foram constatadas lesões visíveis no rosto, boca, pescoço e testa.

Após tomar conhecimento do caso, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciaram as buscas e localizaram o suspeito ainda na manhã de quinta. Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica e destaca que o acionamento rápido das autoridades pode salvar vidas.





