Suspeito de assassinar proprietário de pousada em Alagoas é preso em MS

Um homem de 38 anos, suspeito de cometer um homicídio com extrema violência no Estado de Alagoas, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, no município de Brasilândia. A prisão foi realizada por agentes da delegacia local, com apoio da Polícia Civil alagoana, após trabalho de troca de informações de inteligência entre os dois estados.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como o autor do assassinato de um proprietário de pousada, ocorrido em abril deste ano, em Alagoas. O crime chamou a atenção pela brutalidade: a vítima foi atacada com golpes de faca, enforcada e, posteriormente, palavras foram escritas com o sangue da vítima nas paredes do local.

Após o crime, o homem teria fugido para Mato Grosso do Sul, onde tentava se esconder das autoridades. Com a troca de dados entre as forças de segurança dos dois estados, foi possível localizar o suspeito e realizar a captura em Brasilândia.

A Polícia Civil destacou a relevância da integração entre os órgãos de segurança pública para localizar e prender foragidos da Justiça, especialmente em casos considerados de alta gravidade e repercussão social.

O suspeito será entregue à Justiça e poderá ser transferido para Alagoas, onde responde por homicídio qualificado.

