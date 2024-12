Suspeito de assassinato de ex-superintendente em Campo Grande é preso

Caso continua sendo investigado / PRF

Os policiais rodoviários federais se deslocavam no perímetro urbano de Campo Grande, já com as informações sobre um latrocínio ocorrido com o roubo de um Jeep/Renegade. Os policiais avistaram um veículo semelhante na Avenida Guaicurus.

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar e PRF (Polícia Rodoviária Federal), nesta sexta-feira, 13, com o carro roubado do ex-superintendente da cultura Roberto Figueiredo, em Campo Grande. A vítima foi assassinada na madrugada de hoje.

Ao avistar a viatura policial, o condutor acelerou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático o motorista saiu da visão da equipe, momento em que foi solicitado apoio da Polícia Militar para buscas na região.

Policiais do Batalhão de Choque da PMMS localizaram o veículo e o condutor. O preso foi encaminhado à Polícia Civil, que irá dar andamento às investigações de identificação do homem e sobre e envolvimento dele no assassinato.

Informações da Polícia Civil apontam que o preso, além de estar com o veículo da vítima, também utilizou um cartão de crédito dela em lojas de conveniência.

Crime

O ex-superintendente da Cultura de Campo Grande e professor universitário da UCDB, Roberto Figueiredo, de 68 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, dentro de sua casa, localizada nos Altos do São Francisco, em Campo Grande.

Beto era conhecido no meio artístico pela dedicação a inserir conhecimento cultural em Mato Grosso do Sul. Em nota, a UCDB descreve o ex-superintendente da Cultura de Campo Grande como “verdadeiro ícone da Cultura e Arte da UCDB e do mundo”.

“Foram 39 anos de UCDB dedicados à docência, defesa e construção da cultura e arte em nosso campus e muito além daqui. Sob sua coordenação, milhares de acadêmicos se formaram no teatro, com o grupo Senta que o Leão é Manso, na dança, com o Ararazul, e na música, com os grupos de Corda, Aves Pantaneiras e Coral UCDB”.