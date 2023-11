Suspeito de atirar em cachorro tem rifle apreendido em Novo Horizonte

Arma apreendida na casa do investigado / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil da delegacia de Novo Horizonte do Sul, com apoio da equipe de Ivinhema, apreendeu um rifle .22 que teria sido utilizado por um morador atirar em um animal.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 16 de agosto deste ano, na área urbana da cidade. A proprietária do animal procurou a delegacia do município, relatando que seu cachorro apareceu em sua residência sangrando bastante.

Ao levá-lo ao médico veterinário, o profissional – analisando as características da ferida e exames de imagens – , afirmou que a lesão era compatível com a provocada por disparo de arma de fogo. Com base nesses fatos, foram iniciadas diligências, que culminaram na identificação do possível autor do crime.

Desse modo, a autoridade policial representou pela busca e apreensão no endereço do investigado, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida pelo Poder Judiciário.

Com o mandado de busca e apreensão, nas primeiras horas do dia de hoje, policiais civis lotados em Ivinhema e Novo Horizonte do Sul deram cumprimento ao mandado de busca e apreenderam a arma de fogo, que embora legalizada foi utilizada para a prática de delito.

O imvestigado confessou o crime e será indiciado por maus tratos de animais qualificado, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do Whatsaap (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.