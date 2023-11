Motorista é preso após atropelar e arrastar morador em Vicentina, fugindo do local

Delegacia de Vicentina / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso após atropelar um morador no distrito de São José, em Vicentina, no domingo, 19. O motorista fugiu do local e foi encontrado em Caarapó.

A prisão foi feita em conjunto pela Polícia Civil e Militar. Segundo o registro, o motorista conduzia uma Saveiro e chegou a arrastar a vítima na colisão, de 34 anos, por volta das 21h.

Mesmo após notar o acidente, o motorista não parou e seguiu viagem. Foram feitas buscas durante a madrugada, quando ele foi localizado.

O investigado foi preso em flagrante e levado para delegacia.