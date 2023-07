Suspeito de atropelar Odilson Paz se apresenta à Delegacia de Anastácio

Bebida alcoólica encontrada no interior da caminhonete / João Éric / O Pantaneiro

Nesta terça-feira, dia 18, o suspeito de atropelar e causar a morte do motociclista Odilson Olímpio Afonso Paz, de 57 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia de Anastácio. O acidente ocorreu no cruzamento entre a avenida Manoel Murtinho e rua Dom Aquino, Centro de Anastácio, na última quarta-feira, dia 12.



Segundo as informações, a vítima, que morava no bairro Afonso Paim, estava a caminho de casa após um dia de trabalho em uma obra no bairro Arara Azul, em Aquidauana. Odilson era separado e deixou um filho. A fatalidade aconteceu quando a moto de Odilson colidiu com outra motocicleta no cruzamento, e, em seguida, ele foi atropelado por uma caminhonete F4000.

Polícia Cientifica trabalhando no local - Foto: João Éric



O suspeito, acompanhado por um advogado, também estava na caminhonete no momento do acidente, e relatou à delegada Karolina Souza Pereira que estava retornando do serviço, conduzindo a F4000, quando uma motocicleta o ultrapassou e colidiu frontalmente com outra moto no sentido contrário. O impacto foi tão violento que o motociclista, Odilson, foi arremessado em direção ao veículo, resultando em sua morte.



O indiciado relatou que tudo aconteceu muito rapidamente, impossibilitando de desviar a tempo para evitar o atropelamento Ele confessou que, após a colisão, dirigiu até a próxima esquina e, em estado de choque, abandonou o veículo e fugiu em direção ao Rio Aquidauana.

Avenida Manoel Murtinho e rua Dom Aquino, Centro de Anastácio - Foto: João Éric



Ao ser questionado sobre uma garrafa de bebida alcoólica encontrada no interior da caminhonete, o suspeito alegou que um conhecido, um peão da região conhecida como Pirainha, havia pedido carona e deixado a bebida no veículo.



A delegada Karolina Souza Pereira confirmou que o suspeito será indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena agravada por ter fugido do local do acidente.