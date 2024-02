Suspeito de atropelar policial morre em confronto com Choque

Repórter top

O suspeito de tentar matar policial militar atropelado na BR-262 morreu em confronto com equipe do Batalhão de Choque, na madrugada deste sábado (3), na Rua Cajazeira, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

O homem havia furado bloqueio policial em Dois Irmãos do Buriti, atingindo propositalmente uma viatura do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) com uma caminhonete S10 branca.

Um policial ficou gravemente ferido e foi atendido pelos colegas, que o levaram para a Santa Casa de Campo Grande. Metade do colete da vítima e a arma do militar teriam ficado no local.

Todas as unidades receberam um alerta e a caminhonete, com afundamento do lado esquerdo, foi encontrada na mata, próximo a Terenos.

O policial não corre risco de vida.