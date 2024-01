Suspeito de emboscada contra policial é procurado no Rio Aquidauana

Carro de policial foi alvejado / Midiamax

O Corpo de Bombeiros iniciou neste domingo, 21, buscas no Rio Aquidauana por um homem suspeito de uma emboscada a um policial. O rapaz teria sido alvejado durante confronto, em Rochedo.

Segundo o site Midiamax, o procurado é suspeito de ter participado de um atentado ao policial na madrugada de sábado, 20, na Vila Jacy, em Campo Grande. Outro homem não identificado morreu na troca de tiros.

Ainda conforme o site, os dois homens foram encontrados por equipes do Garras e Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) na região rural de Rochedo, quando atiraram contra os policiais.

O policial civil, de 50 anos, foi atingido por três tiros na região do peito, continua com os projéteis alojados no corpo e deve passar por cirurgia.