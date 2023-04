Suspeito de envolvimento com tráfico morre em confronto com a polícia em Dourados

Suspeito morreu em confronto / Divulgação

Luis Eduardo Santos Leal, de 22 anos, morreu em confronto com policiais civis em Dourados, na tarde desta segunda-feira, dia 3. Ele é suspeito de vários crimes.

Conforme o Midiamax, as primeiras informações da Polícia Civil é de que a equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) teria trocado tiros com o suspeito. Ele era procurado por praticar crimes na cidade e foi encontrado escondido em um comércio.

O local fica no prolongamento da Marcelino Pires, já nas proximidades da BR-163. A princípio ele é apontado como autor de dupla tentativa de homicídio e tráfico de drogas.