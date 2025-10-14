Polícia prende suspeito de espancar idoso em Campo Grande

O preso foi encaminhado à DERF / PCMS

A Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) prendeu, na tarde desta terça-feira (14), um homem suspeito de roubar e agredir um idoso de 82 anos, na manhã do último domingo (12), na Vila Nhánhá, em Campo Grande.

Segundo o boletim registrado na Depac Cepol, o autor invadiu a residência armado com uma faca, ameaçou a vítima e a agrediu com socos e chutes, causando uma fratura na perna do idoso. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA Coronel Antonino, aguardando transferência para cirurgia na Santa Casa. O criminoso levou cerca de R$ 1.600,00 em dinheiro.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito na mesma região do crime. Ele foi reconhecido por uma testemunha e portava uma faca de serra pertencente à residência da vítima. O homem estava evadido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, e tem diversas passagens por roubo e furto.

O preso foi encaminhado à Derf, onde foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

